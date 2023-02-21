Крушинский Георгий Афанасьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1847
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Бракосочетание
04.02.1872 ст.
Симеоно-Аннинская церковь
Рождение ребёнка
24.08.1873 ст.
Сын: Крушинский Александр Георгиевич
Мать ребёнка: Крушинская Пелагея Васильевна
Симеоно-Аннинская церковь
Рождение ребёнка
21.10.1874
Сын: Крушинский Дмитрий Георгиевич
Мать ребёнка: Крушинская Пелагея Васильевна
Рождение ребёнка
07.01.1878 ст.
Сын: Крушинский Григорий Георгиевич
Мать ребёнка: Крушинская Пелагея Васильевна
Смерть
Неизвестно