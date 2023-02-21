Крушинский Георгий Афанасьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКрушинский Георгий Афанасьевич

Крушинский Георгий Афанасьевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: Крушинский Афанасий Иванович

Мать: Крушинская Прасковья Григорьевна

Бракосочетание
04.02.1872 ст.

Жена: Крушинская Пелагея Васильевна

Сысерть, Сысертский, Свердловская область
Симеоно-Аннинская церковь
Рождение ребёнка
24.08.1873 ст.

Сын: Крушинский Александр Георгиевич

Мать ребёнка: Крушинская Пелагея Васильевна

Сысерть, Сысертский, Свердловская область
Симеоно-Аннинская церковь
Рождение ребёнка
21.10.1874

Сын: Крушинский Дмитрий Георгиевич

Мать ребёнка: Крушинская Пелагея Васильевна

Сысерть, Сысертский, Свердловская область
Рождение ребёнка
07.01.1878 ст.

Сын: Крушинский Григорий Георгиевич

Мать ребёнка: Крушинская Пелагея Васильевна

Сысерть, Сысертский, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close