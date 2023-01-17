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Крушинский Афанасий Иванович

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Место рождения

Сысерть, Сысертский, Свердловская область

Дата рождения

1825 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825 ст.

Отец: Крушинский Иван Петрович

Мать: не указана

Сысерть, Сысертский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1847

Сын: Крушинский Георгий Афанасьевич

Мать ребёнка: Крушинская Прасковья Григорьевна

Рождение ребёнка
1849 ст.

Дочь: Надежда Афанасьевна

Мать ребёнка: Крушинская Прасковья Григорьевна

Сысерть, Сысертский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1854

Сын: Крушинский Павел Афанасьевич

Мать ребёнка: Крушинская Прасковья Григорьевна

Сысерть, Сысертский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1856 ст.

Сын: Крушинский Андрей Афанасьевич

Мать ребёнка: Крушинская Прасковья Григорьевна

Сысерть, Сысертский, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Крушинская Прасковья Григорьевна

Смерть
Неизвестно
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