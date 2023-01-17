Крушинский Афанасий Иванович
Место рождения
Дата рождения1825 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825 ст.
Отец: Крушинский Иван Петрович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1847
Сын: Крушинский Георгий Афанасьевич
Мать ребёнка: Крушинская Прасковья Григорьевна
Рождение ребёнка
1849 ст.
Дочь: Надежда Афанасьевна
Мать ребёнка: Крушинская Прасковья Григорьевна
Рождение ребёнка
1854
Сын: Крушинский Павел Афанасьевич
Мать ребёнка: Крушинская Прасковья Григорьевна
Рождение ребёнка
1856 ст.
Сын: Крушинский Андрей Афанасьевич
Мать ребёнка: Крушинская Прасковья Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно