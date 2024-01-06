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Крушинская (Сурина) Прасковья Григорьева

Место рождения

Кашино, Сысертский, Свердловская область

Дата рождения

13.10.1825 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1825 ст.

Отец: Сурин Григорий Николаев

Мать: Сурина Ирина Петрова

Кашино, Сысертский, Свердловская область
Крещение
15.10.1825 ст.
Сысерть, Сысертский, Свердловская область
Симеоно-Аннинская ц.
Бракосочетание
31.01.1845 ст.

Муж: Крушинский Афанасий Иванов

Сысерть, Сысертский, Свердловская область
Рождение ребёнка
21.04.1846 ст.

Сын: Крушинский Георгий Афанасьев

Отец ребёнка: Крушинский Афанасий Иванов

Сысерть, Сысертский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1849 ст.

Дочь: (Крушинская) Надежда Афанасьевна

Отец ребёнка: Крушинский Афанасий Иванов

Сысерть, Сысертский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1854

Сын: Крушинский Павел Афанасьевич

Отец ребёнка: Крушинский Афанасий Иванов

Сысерть, Сысертский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1856 ст.

Сын: Крушинский Андрей Афанасьевич

Отец ребёнка: Крушинский Афанасий Иванов

Сысерть, Сысертский, Свердловская область
Смерть
Неизвестно

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