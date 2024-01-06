Крушинская (Сурина) Прасковья Григорьева
Место рождения
Дата рождения13.10.1825 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1825 ст.
Отец: Сурин Григорий Николаев
Мать: Сурина Ирина Петрова
Крещение
15.10.1825 ст.
Симеоно-Аннинская ц.
Бракосочетание
31.01.1845 ст.
Рождение ребёнка
21.04.1846 ст.
Сын: Крушинский Георгий Афанасьев
Отец ребёнка: Крушинский Афанасий Иванов
Рождение ребёнка
1849 ст.
Дочь: (Крушинская) Надежда Афанасьевна
Отец ребёнка: Крушинский Афанасий Иванов
Рождение ребёнка
1854
Сын: Крушинский Павел Афанасьевич
Отец ребёнка: Крушинский Афанасий Иванов
Рождение ребёнка
1856 ст.
Сын: Крушинский Андрей Афанасьевич
Отец ребёнка: Крушинский Афанасий Иванов
Смерть
Неизвестно