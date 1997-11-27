Михайлина (Прохорова) Наталья Павловна
Место рождения
Дата рождения1905
Дата смерти27.11.1997
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1924
Сын: Михайлин Александр Васильевич
Отец ребёнка: Михайлин Василий Матвеевич
Рождение ребёнка
1927
Отец ребёнка: Михайлин Василий Матвеевич
Рождение ребёнка
09.02.1929
Дочь: Шалыгалова (Михайлина) Евгения Васильевна
Отец ребёнка: Михайлин Василий Матвеевич
Смерть
27.11.1997