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Михайлина (Прохорова) Наталья Павловна

Место рождения

Новый Тукшум, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1905

Дата смерти

27.11.1997

Пол

Женский

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Прохоров Павел Семионович

Мать: Прохорова (Потапова) Татьяна Яковлевна

Новый Тукшум, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михайлин Василий Матвеевич

Рождение ребёнка
1924

Сын: Михайлин Александр Васильевич

Отец ребёнка: Михайлин Василий Матвеевич

Рождение ребёнка
1927

Сын: Михайлин Пётр Васильевич

Отец ребёнка: Михайлин Василий Матвеевич

Рождение ребёнка
09.02.1929

Дочь: Шалыгалова (Михайлина) Евгения Васильевна

Отец ребёнка: Михайлин Василий Матвеевич

Новый Тукшум, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Смерть
27.11.1997

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