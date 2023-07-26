Михайлин Василий Матвеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1904
Дата смерти1942
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец: Михайлин Матвей Симеонович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1924
Сын: Михайлин Александр Васильевич
Мать ребёнка: Михайлина (Прохорова) Наталья Павловна
Рождение ребёнка
1927
Мать ребёнка: Михайлина (Прохорова) Наталья Павловна
Рождение ребёнка
09.02.1929
Дочь: Шалыгалова (Михайлина) Евгения Васильевна
Мать ребёнка: Михайлина (Прохорова) Наталья Павловна
Новый Тукшум, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Смерть
1942
Причина смерти: пропал безвести на войне