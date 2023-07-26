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Михайлин Василий Матвеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1904

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: Михайлин Матвей Симеонович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Михайлина (Прохорова) Наталья Павловна

Рождение ребёнка
1924

Сын: Михайлин Александр Васильевич

Мать ребёнка: Михайлина (Прохорова) Наталья Павловна

Рождение ребёнка
1927

Сын: Михайлин Пётр Васильевич

Мать ребёнка: Михайлина (Прохорова) Наталья Павловна

Рождение ребёнка
09.02.1929

Дочь: Шалыгалова (Михайлина) Евгения Васильевна

Мать ребёнка: Михайлина (Прохорова) Наталья Павловна

Новый Тукшум, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Смерть
1942
Причина смерти: пропал безвести на войне

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