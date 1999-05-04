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Михайлин Пётр Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1927

Дата смерти

04.05.1999

Пол

Мужской

Отец

1904 г.р.

Мать

1905 г.р.

Жена

1924 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927

Отец: Михайлин Василий Матвеевич

Мать: Михайлина (Прохорова) Наталья Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Михайлина (Глистенкова) Татьяна Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Михайлин Виктор Петрович

Мать ребёнка: Михайлина (Глистенкова) Татьяна Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Михайлина (Глистенкова) Татьяна Степановна

Рождение ребёнка
1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Михайлина (Глистенкова) Татьяна Степановна

Смерть
04.05.1999

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