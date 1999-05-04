Михайлин Пётр Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1927
Дата смерти04.05.1999
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Михайлина (Глистенкова) Татьяна Степановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Михайлина (Глистенкова) Татьяна Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Михайлина (Глистенкова) Татьяна Степановна
Смерть
04.05.1999