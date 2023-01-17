село Новый Тукшум, село Новый Тукшум, Шигонский муниципальный район, Самарская область (на 2019) — Familio

Новый Тукшум

Шигонский муниципальный район, Самарская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Симбирская губерния, Сенгилеевский уезд
1345Новый Тукшум, с. вл.при оз. Плотинке.5016172571600Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Симбирская губерния, Сенгилеевский уезд, Старо-Тукшумская волость
829. Нв. Тукшум, село бывшее владельческое, при речке Тукшуме, дворов 247, жителей 1482, церковь православная, 3 лавки

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Самарская область, Шигонский район
56266Новый Тукшумсело53°37'с.ш.48°31'в.д.N-39-086

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Самарская область, Шигонский муниципальный район, Сельское поселение Береговой
36650416131с Новый Тукшумсело
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