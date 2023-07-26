Прохоров Павел Семионович
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.11.1870
Дата смерти03.03.1951
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1870
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Прохорова (Потапова) Татьяна Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.11.1898
Дочь: Старова (Прохорова) Анастасия Павловна
Мать ребёнка: Прохорова (Потапова) Татьяна Яковлевна
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Немудрова (Прохорова) Мария Павловна
Мать ребёнка: Прохорова (Потапова) Татьяна Яковлевна
Рождение ребёнка
28.01.1904
Сын: Прохоров Василий Павлович
Мать ребёнка: Прохорова (Потапова) Татьяна Яковлевна
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Михайлина (Прохорова) Наталья Павловна
Мать ребёнка: Прохорова (Потапова) Татьяна Яковлевна
Рождение ребёнка
?.08.1911
Сын: Прохоров Александр Павлович
Мать ребёнка: Прохорова (Потапова) Татьяна Яковлевна
Смерть
03.03.1951