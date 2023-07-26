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Прохоров Павел Семионович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.11.1870

Дата смерти

03.03.1951

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1870

Отец: Прохоров Семион Сергеевич

Мать: Прохорова Хрестинья Максимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Прохоров Иван Павлович

Мать ребёнка: Прохорова (Потапова) Татьяна Яковлевна

Новый Тукшум, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прохорова (Потапова) Татьяна Яковлевна

Рождение ребёнка
27.11.1898

Дочь: Старова (Прохорова) Анастасия Павловна

Мать ребёнка: Прохорова (Потапова) Татьяна Яковлевна

Новый Тукшум, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1901

Дочь: Немудрова (Прохорова) Мария Павловна

Мать ребёнка: Прохорова (Потапова) Татьяна Яковлевна

Новый Тукшум, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
28.01.1904

Сын: Прохоров Василий Павлович

Мать ребёнка: Прохорова (Потапова) Татьяна Яковлевна

Новый Тукшум, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1905

Дочь: Михайлина (Прохорова) Наталья Павловна

Мать ребёнка: Прохорова (Потапова) Татьяна Яковлевна

Новый Тукшум, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
?.08.1911

Сын: Прохоров Александр Павлович

Мать ребёнка: Прохорова (Потапова) Татьяна Яковлевна

Новый Тукшум, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Смерть
03.03.1951

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