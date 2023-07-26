Прохорова (Потапова) Татьяна Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прохорова (Потапова) Татьяна Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1869

Дата смерти

04.05.1934

Пол

Женский

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: Потапов Яков Никитич

Мать: Потапова Федосья Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Прохоров Иван Павлович

Отец ребёнка: Прохоров Павел Семионович

Новый Тукшум, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Прохоров Павел Семионович

Рождение ребёнка
27.11.1898

Дочь: Старова (Прохорова) Анастасия Павловна

Отец ребёнка: Прохоров Павел Семионович

Новый Тукшум, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1901

Дочь: Немудрова (Прохорова) Мария Павловна

Отец ребёнка: Прохоров Павел Семионович

Новый Тукшум, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
28.01.1904

Сын: Прохоров Василий Павлович

Отец ребёнка: Прохоров Павел Семионович

Новый Тукшум, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1905

Дочь: Михайлина (Прохорова) Наталья Павловна

Отец ребёнка: Прохоров Павел Семионович

Новый Тукшум, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
?.08.1911

Сын: Прохоров Александр Павлович

Отец ребёнка: Прохоров Павел Семионович

Новый Тукшум, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Смерть
04.05.1934

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