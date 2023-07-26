Прохорова (Потапова) Татьяна Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1869
Дата смерти04.05.1934
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: Потапов Яков Никитич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Прохоров Павел Семионович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.11.1898
Дочь: Старова (Прохорова) Анастасия Павловна
Отец ребёнка: Прохоров Павел Семионович
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Немудрова (Прохорова) Мария Павловна
Отец ребёнка: Прохоров Павел Семионович
Рождение ребёнка
28.01.1904
Сын: Прохоров Василий Павлович
Отец ребёнка: Прохоров Павел Семионович
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Михайлина (Прохорова) Наталья Павловна
Отец ребёнка: Прохоров Павел Семионович
Рождение ребёнка
?.08.1911
Сын: Прохоров Александр Павлович
Отец ребёнка: Прохоров Павел Семионович
Смерть
04.05.1934