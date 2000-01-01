Аржанухин Василий Максимович
Место рожденияСело Мордово, Саратовской губернии., Камышинского уезда, Ахматской волости Россия
Дата рождения08.04.1875
Дата смерти28.11.1937
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1875
Отец: Аржанухин Максим Зотиевич
Мать: не указана
Село Мордово, Саратовской губернии., Камышинского уезда, Ахматской волости Россия
Рождение ребёнка
27.01.1896
Дочь: Аржанухина Мария Васильевна
Мать ребёнка: Марфа Алексеевна
Село Мордово, Саратовской губернии., Камышинского уезда, Ахматской волости Россия
Рождение ребёнка
1904
Сын: Аржанухин Иван Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Село Мордово, Саратовской губернии., Камышинского уезда, Ахматской волости Россия
Арест
До 28.11.1937
Саратовская область, г. Энгельс.
Невозможности противостоять жестокой системе того времени, под колеса которой он попал. Обв. за а/с агитацию Расстр. 1937.11.28. Место расстрела: г.Энгельс Реабилитирован Саратовской областной прок... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Аржанухина Анна Васильевна
Мать ребёнка: Марфа Алексеевна
Мордово, Саратовской губернии., Камышинского уезда, Ахматской волости Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Аржанухин Павел Васильевич
Мать ребёнка: Марфа Алексеевна
Мордово, Саратовской губернии., Камышинского уезда, Ахматской волости Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марфа Алексеевна
Смерть
28.11.1937
г. Энгельс, Саратовской области, Россия.