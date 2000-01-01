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Аржанухин Василий Максимович

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Место рождения

Село Мордово, Саратовской губернии., Камышинского уезда, Ахматской волости Россия

Дата рождения

08.04.1875

Дата смерти

28.11.1937

Пол

Мужской

Добавил:

ЛН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1875

Отец: Аржанухин Максим Зотиевич

Мать: не указана

Село Мордово, Саратовской губернии., Камышинского уезда, Ахматской волости Россия
Рождение ребёнка
27.01.1896

Дочь: Аржанухина Мария Васильевна

Мать ребёнка: Марфа Алексеевна

Село Мордово, Саратовской губернии., Камышинского уезда, Ахматской волости Россия
Рождение ребёнка
1904

Сын: Аржанухин Иван Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Село Мордово, Саратовской губернии., Камышинского уезда, Ахматской волости Россия
Арест
До 28.11.1937
Саратовская область, г. Энгельс.
Невозможности противостоять жестокой системе того времени, под колеса которой он попал. Обв. за а/с агитацию Расстр. 1937.11.28. Место расстрела: г.Энгельс  Реабилитирован Саратовской областной прок... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Аржанухина Анна Васильевна

Мать ребёнка: Марфа Алексеевна

Мордово, Саратовской губернии., Камышинского уезда, Ахматской волости Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аржанухин Павел Васильевич

Мать ребёнка: Марфа Алексеевна

Мордово, Саратовской губернии., Камышинского уезда, Ахматской волости Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марфа Алексеевна

Смерть
28.11.1937
г. Энгельс, Саратовской области, Россия.
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