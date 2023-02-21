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Аржанухин Иван Васильевич

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Место рождения

Село Мордово, Саратовской губернии., Камышинского уезда, Ахматской волости Россия

Дата рождения

1904

Дата смерти

24.11.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ЛН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: Аржанухин Василий Максимович

Мать: не указана

Село Мордово, Саратовской губернии., Камышинского уезда, Ахматской волости Россия
Рождение ребёнка
08.11.1924

Сын: Аржанухин Александр Иванович

Мать ребёнка: не указана

Село Мордово, Саратовской губернии., Камышинского уезда, Ахматской волости Россия
Рождение ребёнка
10.08.1930

Дочь: Аржанухина Антонина Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Россия, Саратовская область, Бальцерский район, с. Мордово
Рождение ребёнка
14.10.1938

Дочь: Аржанухина Нина Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Киргизия, поселк Сукулук, Сукулукский район
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аржанухин Николай Иванович

Мать ребёнка: не указана

Киргизия, поселок Сукулук, Сукулукский район, Россия
Смерть
24.11.1942
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