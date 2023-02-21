Аржанухин Иван Васильевич
Место рожденияСело Мордово, Саратовской губернии., Камышинского уезда, Ахматской волости Россия
Дата рождения1904
Дата смерти24.11.1942
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец: Аржанухин Василий Максимович
Мать: не указана
Село Мордово, Саратовской губернии., Камышинского уезда, Ахматской волости Россия
Рождение ребёнка
08.11.1924
Сын: Аржанухин Александр Иванович
Мать ребёнка: не указана
Село Мордово, Саратовской губернии., Камышинского уезда, Ахматской волости Россия
Рождение ребёнка
10.08.1930
Дочь: Аржанухина Антонина Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Россия, Саратовская область, Бальцерский район, с. Мордово
Рождение ребёнка
14.10.1938
Дочь: Аржанухина Нина Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Киргизия, поселк Сукулук, Сукулукский район
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Аржанухин Николай Иванович
Мать ребёнка: не указана
Киргизия, поселок Сукулук, Сукулукский район, Россия
Смерть
24.11.1942