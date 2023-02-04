Аржанухина Антонина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аржанухина Антонина Ивановна

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Место рождения

Россия, Саратовская область, Бальцерский район, с. Мордово

Дата рождения

10.08.1930

Дата смерти

04.02.2023

Пол

Женский

Добавил:

ЛН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1930

Отец: Аржанухин Иван Васильевич

Мать: не указана

Россия, Саратовская область, Бальцерский район, с. Мордово
Рождение ребёнка
28.03.1952

Сын: Аржанухин Василий Александрович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
16.03.1954

Дочь: Павлова Татьяна Сергеевна

Отец ребёнка: не указан

г. Красноармейск, Саратовской области, Россия
Смерть
04.02.2023
Красноармейск, Красноармейский муниципальный район, Саратовская область
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