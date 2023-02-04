Аржанухина Антонина Ивановна
Место рожденияРоссия, Саратовская область, Бальцерский район, с. Мордово
Дата рождения10.08.1930
Дата смерти04.02.2023
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
10.08.1930
Отец: Аржанухин Иван Васильевич
Мать: не указана
Россия, Саратовская область, Бальцерский район, с. Мордово
Рождение ребёнка
28.03.1952
Сын: Аржанухин Василий Александрович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
16.03.1954
Дочь: Павлова Татьяна Сергеевна
Отец ребёнка: не указан
г. Красноармейск, Саратовской области, Россия
Смерть
04.02.2023
Красноармейск, Красноармейский муниципальный район, Саратовская область