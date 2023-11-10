Марфа Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марфа Алексеевна

Место рождения

Мордово, Красноармейский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

05.07.1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Мордово, Красноармейский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
27.01.1896

Дочь: Аржанухина Мария Васильевна

Отец ребёнка: Аржанухин Василий Максимович

Мордово, Красноармейский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Аржанухина Анна Васильевна

Отец ребёнка: Аржанухин Василий Максимович

Мордово, Красноармейский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аржанухин Павел Васильевич

Отец ребёнка: Аржанухин Василий Максимович

Мордово, Красноармейский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аржанухин Василий Максимович

Смерть
Неизвестно
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