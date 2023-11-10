Марфа Алексеевна
Место рождения
Дата рождения05.07.1874
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1874
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.01.1896
Дочь: Аржанухина Мария Васильевна
Отец ребёнка: Аржанухин Василий Максимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Аржанухина Анна Васильевна
Отец ребёнка: Аржанухин Василий Максимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Аржанухин Павел Васильевич
Отец ребёнка: Аржанухин Василий Максимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно