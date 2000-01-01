Аржанухина Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аржанухина Анна Васильевна

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Место рождения

Мордово, Саратовской губернии., Камышинского уезда, Ахматской волости Россия

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Аржанухин Василий Максимович

Мать: Марфа Алексеевна

Мордово, Саратовской губернии., Камышинского уезда, Ахматской волости Россия
Рождение ребёнка
08.11.1918

Дочь: Аржанухина Анна Ивановна

Отец ребёнка: не указан

Село Мордово, Саратовской губернии., Камышинского уезда, Ахматской волости Россия
Смерть
Неизвестно
Мордово, Саратовской губернии., Камышинского уезда, Ахматской волости Россия
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