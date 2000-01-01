Аржанухина Анна Васильевна
Место рожденияМордово, Саратовской губернии., Камышинского уезда, Ахматской волости Россия
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: Аржанухин Василий Максимович
Мать: Марфа Алексеевна
Мордово, Саратовской губернии., Камышинского уезда, Ахматской волости Россия
Рождение ребёнка
08.11.1918
Дочь: Аржанухина Анна Ивановна
Отец ребёнка: не указан
Село Мордово, Саратовской губернии., Камышинского уезда, Ахматской волости Россия
Смерть
Неизвестно
Мордово, Саратовской губернии., Камышинского уезда, Ахматской волости Россия