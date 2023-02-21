Аржанухин Павел Васильевич
Место рожденияМордово, Саратовской губернии., Камышинского уезда, Ахматской волости Россия
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Аржанухин Василий Максимович
Мать: Марфа Алексеевна
Мордово, Саратовской губернии., Камышинского уезда, Ахматской волости Россия
Рождение ребёнка
19.01.1920
Дочь: Аржанухина Анна Павловна
Мать ребёнка: не указана
АССР Немцев Поволжья, Бальцерский р-н (кантон), с. Мордовое
Смерть
Неизвестно
Мордово, Красноармейский райое,Саратовской области, Россия