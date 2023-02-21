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Аржанухин Павел Васильевич

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Место рождения

Мордово, Саратовской губернии., Камышинского уезда, Ахматской волости Россия

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Аржанухин Василий Максимович

Мать: Марфа Алексеевна

Мордово, Саратовской губернии., Камышинского уезда, Ахматской волости Россия
Рождение ребёнка
19.01.1920

Дочь: Аржанухина Анна Павловна

Мать ребёнка: не указана

АССР Немцев Поволжья, Бальцерский р-н (кантон), с. Мордовое
Смерть
Неизвестно
Мордово, Красноармейский райое,Саратовской области, Россия
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