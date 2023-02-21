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Аржанухина Мария Васильевна

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Место рождения

Село Мордово, Саратовской губернии., Камышинского уезда, Ахматской волости Россия

Дата рождения

27.01.1896

Дата смерти

08.01.1988

Пол

Женский

Добавил:

ЛН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1896

Отец: Аржанухин Василий Максимович

Мать: Марфа Алексеевна

Село Мордово, Саратовской губернии., Камышинского уезда, Ахматской волости Россия
Рождение ребёнка
17.02.1925

Сын: Нищёнков Виктор Иванович

Отец ребёнка: не указан

АССР Немцев Поволжья, Бальцерский р-н (кантон), с. Мордовое
Рождение ребёнка
14.08.1930

Сын: Нищёнков Александр Иванович

Отец ребёнка: не указан

Россия, Саратовская область, Бальцерский район, с. Мордово
Смерть
08.01.1988
Россия, Саратовская область, город Красноармейск
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