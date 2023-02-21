Аржанухина Мария Васильевна
Место рожденияСело Мордово, Саратовской губернии., Камышинского уезда, Ахматской волости Россия
Дата рождения27.01.1896
Дата смерти08.01.1988
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Рождение
27.01.1896
Отец: Аржанухин Василий Максимович
Мать: Марфа Алексеевна
Село Мордово, Саратовской губернии., Камышинского уезда, Ахматской волости Россия
Рождение ребёнка
17.02.1925
Отец ребёнка: не указан
АССР Немцев Поволжья, Бальцерский р-н (кантон), с. Мордовое
Рождение ребёнка
14.08.1930
Сын: Нищёнков Александр Иванович
Отец ребёнка: не указан
Россия, Саратовская область, Бальцерский район, с. Мордово
Смерть
08.01.1988
Россия, Саратовская область, город Красноармейск