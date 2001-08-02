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Аржанухин Александр Иванович

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Место рождения

Село Мордово, Саратовской губернии., Камышинского уезда, Ахматской волости Россия

Дата рождения

08.11.1924

Дата смерти

02.08.2001

Пол

Мужской

Отец

1904 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1924

Отец: Аржанухин Иван Васильевич

Мать: не указана

Село Мордово, Саратовской губернии., Камышинского уезда, Ахматской волости Россия
Смерть
02.08.2001
Россия, Саратовская область, город Красноармейск
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