Аржанухин Александр Иванович
Место рожденияСело Мордово, Саратовской губернии., Камышинского уезда, Ахматской волости Россия
Дата рождения08.11.1924
Дата смерти02.08.2001
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1924
Отец: Аржанухин Иван Васильевич
Мать: не указана
Село Мордово, Саратовской губернии., Камышинского уезда, Ахматской волости Россия
Смерть
02.08.2001
Россия, Саратовская область, город Красноармейск