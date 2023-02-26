Антоний Андреев
Место рожденияд.Цурково Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения17.01.1845
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1845
Отец: Андрей Власов
Мать: Наталия (Егорова)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Феодосия Петрова
Рождение ребёнка
06.03.1871
Сын: Василий Антонов
Мать ребёнка: Феодосия Петрова
Рождение ребёнка
30.12.1872
Дочь: Домника Антонова
Мать ребёнка: Феодосия Петрова
Рождение ребёнка
16.05.1875
Дочь: Елена Антониева
Мать ребёнка: Феодосия Петрова
Рождение ребёнка
17.06.1878
Дочь: Анна ст.
Мать ребёнка: Феодосия Петрова
Рождение ребёнка
10.08.1879
Сын: Максим Антонов
Мать ребёнка: Феодосия Петрова
Рождение ребёнка
10.01.1881
Дочь: Татьяна Антониева
Мать ребёнка: Феодосия Петрова
Рождение ребёнка
04.07.1883
Дочь: Ольга Антониева
Мать ребёнка: Феодосия Петрова
Рождение ребёнка
01.03.1886
Дочь: Евдокия Антонова
Мать ребёнка: Феодосия Петрова
Рождение ребёнка
25.08.1888
Дочь: Анна Антонова
Мать ребёнка: Феодосия Петрова
Смерть
Неизвестно