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Антоний Андреев

Место рождения

д.Цурково Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

17.01.1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1845

Отец: Андрей Власов

Мать: Наталия (Егорова)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Феодосия Петрова

Рождение ребёнка
06.03.1871

Сын: Василий Антонов

Мать ребёнка: Феодосия Петрова

Рождение ребёнка
30.12.1872

Дочь: Домника Антонова

Мать ребёнка: Феодосия Петрова

Рождение ребёнка
16.05.1875

Дочь: Елена Антониева

Мать ребёнка: Феодосия Петрова

Рождение ребёнка
17.06.1878

Дочь: Анна ст.

Мать ребёнка: Феодосия Петрова

Рождение ребёнка
10.08.1879

Сын: Максим Антонов

Мать ребёнка: Феодосия Петрова

Рождение ребёнка
10.01.1881

Дочь: Татьяна Антониева

Мать ребёнка: Феодосия Петрова

Рождение ребёнка
04.07.1883

Дочь: Ольга Антониева

Мать ребёнка: Феодосия Петрова

Рождение ребёнка
01.03.1886

Дочь: Евдокия Антонова

Мать ребёнка: Феодосия Петрова

Рождение ребёнка
25.08.1888

Дочь: Анна Антонова

Мать ребёнка: Феодосия Петрова

Смерть
Неизвестно

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