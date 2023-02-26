Наталия (Егорова) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наталия (Егорова)

Место рождения

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1824

Дата смерти

14.08.1876

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1819 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: не указан

Мать: не указана

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
20.02.1842

Муж: Андрей Власов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.12.1843

Сын: Спиридон Андреев

Отец ребёнка: Андрей Власов

Рождение ребёнка
17.01.1845

Сын: Антоний Андреев

Отец ребёнка: Андрей Власов

Рождение ребёнка
19.10.1847

Сын: Артемий Андреев

Отец ребёнка: Андрей Власов

Рождение ребёнка
20.11.1850

Сын: Филимон Андреев

Отец ребёнка: Андрей Власов

Рождение ребёнка
13.09.1852

Сын: Иван Андреев

Отец ребёнка: Андрей Власов

Рождение ребёнка
26.07.1859

Дочь: Параскева Андреева

Отец ребёнка: Андрей Власов

Смерть
14.08.1876

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