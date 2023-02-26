Наталия (Егорова)
Место рождения
Дата рождения1824
Дата смерти14.08.1876
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
20.02.1842
Муж: Андрей Власов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.12.1843
Сын: Спиридон Андреев
Отец ребёнка: Андрей Власов
Рождение ребёнка
17.01.1845
Сын: Антоний Андреев
Отец ребёнка: Андрей Власов
Рождение ребёнка
19.10.1847
Сын: Артемий Андреев
Отец ребёнка: Андрей Власов
Рождение ребёнка
20.11.1850
Сын: Филимон Андреев
Отец ребёнка: Андрей Власов
Рождение ребёнка
13.09.1852
Сын: Иван Андреев
Отец ребёнка: Андрей Власов
Рождение ребёнка
26.07.1859
Дочь: Параскева Андреева
Отец ребёнка: Андрей Власов
Смерть
14.08.1876