Андрей Власов
Место рожденияд.Цурково Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения29.11.1819
Дата смерти28.03.1884
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1819
Отец: Власий (Иванов)
Мать: Дария Иванова
д.Цурково Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
20.02.1842
Жена: Наталия (Егорова)
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.12.1843
Сын: Спиридон Андреев
Мать ребёнка: Наталия (Егорова)
д.Цурково Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.01.1845
Сын: Антоний Андреев
Мать ребёнка: Наталия (Егорова)
д.Цурково Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.10.1847
Сын: Артемий Андреев
Мать ребёнка: Наталия (Егорова)
д.Цурково Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.11.1850
Сын: Филимон Андреев
Мать ребёнка: Наталия (Егорова)
д.Цурково Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.09.1852
Сын: Иван Андреев
Мать ребёнка: Наталия (Егорова)
д.Цурково Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.07.1859
Дочь: Параскева Андреева
Мать ребёнка: Наталия (Егорова)
д.Цурково Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
28.03.1884
д.Новосельцы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.