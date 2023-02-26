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Андрей Власов

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Место рождения

д.Цурково Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

29.11.1819

Дата смерти

28.03.1884

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1819

Отец: Власий (Иванов)

Мать: Дария Иванова

д.Цурково Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
20.02.1842

Жена: Наталия (Егорова)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.12.1843

Сын: Спиридон Андреев

Мать ребёнка: Наталия (Егорова)

д.Цурково Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.01.1845

Сын: Антоний Андреев

Мать ребёнка: Наталия (Егорова)

д.Цурково Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.10.1847

Сын: Артемий Андреев

Мать ребёнка: Наталия (Егорова)

д.Цурково Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.11.1850

Сын: Филимон Андреев

Мать ребёнка: Наталия (Егорова)

д.Цурково Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.09.1852

Сын: Иван Андреев

Мать ребёнка: Наталия (Егорова)

д.Цурково Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.07.1859

Дочь: Параскева Андреева

Мать ребёнка: Наталия (Егорова)

д.Цурково Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
28.03.1884
д.Новосельцы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
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