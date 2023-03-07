Дария Иванова
Место рождения
Дата рождения1781
Дата смерти24.03.1831
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
27.05.1800
Муж: Власий (Иванов)
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Фёкла Власова
Отец ребёнка: Власий (Иванов)
Рождение ребёнка
26.07.1807
Сын: Калинник Власов
Отец ребёнка: Власий (Иванов)
д.Битого Камня Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.11.1819
Сын: Андрей Власов
Отец ребёнка: Власий (Иванов)
д.Цурково Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
24.03.1831
д.Цурково