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Дария Иванова

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Место рождения

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1781

Дата смерти

24.03.1831

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1779 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: не указан

Мать: не указана

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
27.05.1800

Муж: Власий (Иванов)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1804

Дочь: Фёкла Власова

Отец ребёнка: Власий (Иванов)

Рождение ребёнка
26.07.1807

Сын: Калинник Власов

Отец ребёнка: Власий (Иванов)

д.Битого Камня Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.11.1819

Сын: Андрей Власов

Отец ребёнка: Власий (Иванов)

д.Цурково Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
24.03.1831
д.Цурково
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