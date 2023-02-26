Власий (Иванов)
Место рожденияд.Цурково Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1779
Дата смерти03.11.1840
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Цурково Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
27.05.1800
Жена: Дария Иванова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Фёкла Власова
Мать ребёнка: Дария Иванова
Рождение ребёнка
26.07.1807
Сын: Калинник Власов
Мать ребёнка: Дария Иванова
д.Битого Камня Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.11.1819
Сын: Андрей Власов
Мать ребёнка: Дария Иванова
д.Цурково Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
03.11.1840
д.Цурково Поречского уезда Смоленской губ.