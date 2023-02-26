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Власий (Иванов)

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Место рождения

д.Цурково Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1779

Дата смерти

03.11.1840

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1781 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Цурково Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
27.05.1800

Жена: Дария Иванова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1804

Дочь: Фёкла Власова

Мать ребёнка: Дария Иванова

Рождение ребёнка
26.07.1807

Сын: Калинник Власов

Мать ребёнка: Дария Иванова

д.Битого Камня Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.11.1819

Сын: Андрей Власов

Мать ребёнка: Дария Иванова

д.Цурково Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
03.11.1840
д.Цурково Поречского уезда Смоленской губ.
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