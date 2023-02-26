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Яков Тимофеев

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Место рождения

д.Цурково

Дата рождения

До 1770

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1770

Отец: ?

Мать: ?

д.Цурково
Рождение ребёнка
1789

Сын: Тимофей Яковлев

Мать ребёнка: Параскева Иванова

Рождение ребёнка
До 1790

Дочь: София Яковлева

Мать ребёнка: Параскева Иванова

д.Битого Камня Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.08.1794

Сын: Моисей Яковлев

Мать ребёнка: Параскева Иванова

д.Цурково
Рождение ребёнка
26.06.1798

Сын: Давид Яковлев

Мать ребёнка: Параскева Иванова

д.Цурково
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Параскева Иванова

Смерть
Неизвестно
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