Яков Тимофеев
Место рожденияд.Цурково
Дата рожденияДо 1770
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1789
Сын: Тимофей Яковлев
Мать ребёнка: Параскева Иванова
Рождение ребёнка
До 1790
Дочь: София Яковлева
Мать ребёнка: Параскева Иванова
д.Битого Камня Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.08.1794
Сын: Моисей Яковлев
Мать ребёнка: Параскева Иванова
д.Цурково
Рождение ребёнка
26.06.1798
Сын: Давид Яковлев
Мать ребёнка: Параскева Иванова
д.Цурково
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Параскева Иванова
Смерть
Неизвестно