Галискина Наталия Тимофеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГалискина Наталия Тимофеева

Галискина Наталия Тимофеева

avatar

Место рождения

д.Цурково

Дата рождения

До 1775

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1775

Отец: ?

Мать: ?

д.Цурково
Бракосочетание
24.10.1793

Муж: Галискин Кодратий Григорьев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
01.09.1795

Сын: Галискин Иван Кодратов

Отец ребёнка: Галискин Кодратий Григорьев

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1798

Сын: Галискин Стефан Кодратов

Отец ребёнка: Галискин Кодратий Григорьев

Рождение ребёнка
09.12.1802

Сын: Галискин Нил Кодратов

Отец ребёнка: Галискин Кодратий Григорьев

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1803

Сын: Галискин Мартин Кодратов

Отец ребёнка: Галискин Кодратий Григорьев

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1810

Сын: Галискин Роман Кодратов

Отец ребёнка: Галискин Кодратий Григорьев

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close