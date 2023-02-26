Галискина Наталия Тимофеева
Место рожденияд.Цурково
Дата рожденияДо 1775
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
24.10.1793
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
01.09.1795
Отец ребёнка: Галискин Кодратий Григорьев
Рождение ребёнка
1798
Отец ребёнка: Галискин Кодратий Григорьев
Рождение ребёнка
09.12.1802
Отец ребёнка: Галискин Кодратий Григорьев
Рождение ребёнка
1803
Отец ребёнка: Галискин Кодратий Григорьев
Рождение ребёнка
1810
Отец ребёнка: Галискин Кодратий Григорьев
Смерть
Неизвестно