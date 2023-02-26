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Иван Андреев

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Место рождения

д.Цурково Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

13.09.1852

Дата смерти

03.07.1905

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1852

Отец: Андрей Власов

Мать: Наталия (Егорова)

д.Цурково Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
22.10.1873

Жена: Надежда (Григорьева)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.09.1875

Сын: Иван Иванов

Мать ребёнка: Надежда (Григорьева)

д.Цурково
Рождение ребёнка
08.07.1877

Сын: Михаил Иванов

Мать ребёнка: Надежда (Григорьева)

д.Цурково Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.09.1879

Дочь: Пелагия Иванова

Мать ребёнка: Надежда (Григорьева)

д.Новосельцы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.07.1882

Дочь: Анна Иванова

Мать ребёнка: Надежда (Григорьева)

д.Максимовские Новосельцы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.06.1887

Сын: Фёдор Иоаннов

Мать ребёнка: Надежда (Григорьева)

д.Цурково Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.09.1888

Сын: Стефан Иванов

Мать ребёнка: Надежда (Григорьева)

д.Цурково Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.08.1890

Дочь: Мария Иоаннова

Мать ребёнка: Надежда (Григорьева)

д.Максимовские Новосельцы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1891

Дочь: Лопутнева Устиния Иванова

Мать ребёнка: Надежда (Григорьева)

д.Цурково Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.05.1893

Дочь: Ирина Иванова

Мать ребёнка: Надежда (Григорьева)

д.Цурково Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.06.1894

Сын: Иван Иванов

Мать ребёнка: Надежда (Григорьева)

д.Цурково Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
03.07.1905
д.Цурково Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от водянки
Похороны
Неизвестно
на Максимовском кладбище
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