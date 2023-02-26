Иван Андреев
Место рожденияд.Цурково Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения13.09.1852
Дата смерти03.07.1905
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1852
Отец: Андрей Власов
Мать: Наталия (Егорова)
д.Цурково Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
22.10.1873
Жена: Надежда (Григорьева)
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.09.1875
Сын: Иван Иванов
Мать ребёнка: Надежда (Григорьева)
д.Цурково
Рождение ребёнка
08.07.1877
Сын: Михаил Иванов
Мать ребёнка: Надежда (Григорьева)
д.Цурково Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.09.1879
Дочь: Пелагия Иванова
Мать ребёнка: Надежда (Григорьева)
д.Новосельцы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.07.1882
Дочь: Анна Иванова
Мать ребёнка: Надежда (Григорьева)
д.Максимовские Новосельцы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.06.1887
Сын: Фёдор Иоаннов
Мать ребёнка: Надежда (Григорьева)
д.Цурково Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.09.1888
Сын: Стефан Иванов
Мать ребёнка: Надежда (Григорьева)
д.Цурково Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.08.1890
Дочь: Мария Иоаннова
Мать ребёнка: Надежда (Григорьева)
д.Максимовские Новосельцы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Лопутнева Устиния Иванова
Мать ребёнка: Надежда (Григорьева)
д.Цурково Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.05.1893
Дочь: Ирина Иванова
Мать ребёнка: Надежда (Григорьева)
д.Цурково Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.06.1894
Сын: Иван Иванов
Мать ребёнка: Надежда (Григорьева)
д.Цурково Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
03.07.1905
д.Цурково Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от водянки
Похороны
Неизвестно
на Максимовском кладбище