Феодосия Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Феодосия Петрова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1845 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1852

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.03.1871

Сын: Василий Антонов

Отец ребёнка: Антоний Андреев

д.Новосёлки Максимовские Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.12.1872

Дочь: Домника Антонова

Отец ребёнка: Антоний Андреев

д.Цурково Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.05.1875

Дочь: Елена Антониева

Отец ребёнка: Антоний Андреев

д.Новосельцы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.06.1878

Дочь: Анна ст.

Отец ребёнка: Антоний Андреев

д.Новосельцы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.08.1879

Сын: Максим Антонов

Отец ребёнка: Антоний Андреев

д.Новосельцы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.01.1881

Дочь: Татьяна Антониева

Отец ребёнка: Антоний Андреев

д.Новосельцы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.07.1883

Дочь: Ольга Антониева

Отец ребёнка: Антоний Андреев

д.Цурково (Новосельцы) Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.03.1886

Дочь: Евдокия Антонова

Отец ребёнка: Антоний Андреев

д.Цурково Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.08.1888

Дочь: Анна Антонова

Отец ребёнка: Антоний Андреев

д.Цурково Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Антоний Андреев

Смерть
Неизвестно
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