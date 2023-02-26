Феодосия Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1852
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1852
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.03.1871
Сын: Василий Антонов
Отец ребёнка: Антоний Андреев
д.Новосёлки Максимовские Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.12.1872
Дочь: Домника Антонова
Отец ребёнка: Антоний Андреев
д.Цурково Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.05.1875
Дочь: Елена Антониева
Отец ребёнка: Антоний Андреев
д.Новосельцы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.06.1878
Дочь: Анна ст.
Отец ребёнка: Антоний Андреев
д.Новосельцы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.08.1879
Сын: Максим Антонов
Отец ребёнка: Антоний Андреев
д.Новосельцы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.01.1881
Дочь: Татьяна Антониева
Отец ребёнка: Антоний Андреев
д.Новосельцы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.07.1883
Дочь: Ольга Антониева
Отец ребёнка: Антоний Андреев
д.Цурково (Новосельцы) Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.03.1886
Дочь: Евдокия Антонова
Отец ребёнка: Антоний Андреев
д.Цурково Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.08.1888
Дочь: Анна Антонова
Отец ребёнка: Антоний Андреев
д.Цурково Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Антоний Андреев
Смерть
Неизвестно