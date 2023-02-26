Анна ст.
Место рожденияд.Новосельцы Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения17.06.1878
Дата смерти22.09.1878
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1878
Отец: Антоний Андреев
Мать: Феодосия Петрова
д.Новосельцы Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
22.09.1878
д.Новосельцы Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Максимовском кладбище