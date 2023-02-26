Анна ст. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна ст.

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Место рождения

д.Новосельцы Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

17.06.1878

Дата смерти

22.09.1878

Пол

Женский

Отец

1845 г.р.

Мать

До 1852 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1878

Отец: Антоний Андреев

Мать: Феодосия Петрова

д.Новосельцы Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
22.09.1878
д.Новосельцы Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Максимовском кладбище
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