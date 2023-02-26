Татьяна Антониева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТатьяна Антониева

Татьяна Антониева

avatar

Место рождения

д.Новосельцы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

10.01.1881

Дата смерти

23.07.1882

Пол

Женский

Отец

1845 г.р.

Мать

До 1852 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1881

Отец: Антоний Андреев

Мать: Феодосия Петрова

д.Новосельцы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
23.07.1882
д.Новосельцы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Максимовском кладбище
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close