Татьяна Антониева
Место рожденияд.Новосельцы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения10.01.1881
Дата смерти23.07.1882
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1881
Отец: Антоний Андреев
Мать: Феодосия Петрова
д.Новосельцы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
23.07.1882
д.Новосельцы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Максимовском кладбище