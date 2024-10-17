Феодот Федоров
Место рождения
Дата рождения1779
Дата смерти11.10.1830
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779
Отец: Федор Егоров
Мать: Евдакия Захарова
Бракосочетание
04.10.1795
Жена: Варвара Кондратова
Спасс, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Феодора Федотова
Мать ребёнка: Варвара Кондратова
Рождение ребёнка
1803
Сын: Афанасий Федотов
Мать ребёнка: Варвара Кондратова
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Мартена Феодотова
Мать ребёнка: Варвара Кондратова
Рождение ребёнка
1814
Сын: Алексей Феодотов
Мать ребёнка: Варвара Кондратова
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Настасья Феодотова
Мать ребёнка: Варвара Кондратова
Смерть
11.10.1830
Причина смерти: чахотка
Похороны
13.10.1830