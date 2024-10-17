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Феодот Федоров

Место рождения

Щекотово, Волоколамский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

1779

Дата смерти

11.10.1830

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: Федор Егоров

Мать: Евдакия Захарова

Щекотово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
04.10.1795

Жена: Варвара Кондратова

Спасс, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1801

Дочь: Феодора Федотова

Мать ребёнка: Варвара Кондратова

Щекотово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1803

Сын: Афанасий Федотов

Мать ребёнка: Варвара Кондратова

Щекотово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1811

Дочь: Мартена Феодотова

Мать ребёнка: Варвара Кондратова

Щекотово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1814

Сын: Алексей Феодотов

Мать ребёнка: Варвара Кондратова

Щекотово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1817

Дочь: Настасья Феодотова

Мать ребёнка: Варвара Кондратова

Щекотово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Смерть
11.10.1830
Щекотово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Причина смерти: чахотка
Похороны
13.10.1830

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