Варвара Кондратова
Место рождения
Дата рождения1781
Дата смерти25.02.1832
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец: Кондратий Иванов
Мать: не указана
Бракосочетание
04.10.1795
Муж: Феодот Федоров
Спасс, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Феодора Федотова
Отец ребёнка: Феодот Федоров
Рождение ребёнка
1803
Сын: Афанасий Федотов
Отец ребёнка: Феодот Федоров
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Мартена Феодотова
Отец ребёнка: Феодот Федоров
Рождение ребёнка
1814
Сын: Алексей Феодотов
Отец ребёнка: Феодот Федоров
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Настасья Феодотова
Отец ребёнка: Феодот Федоров
Смерть
25.02.1832
Причина смерти: от чахотки
Похороны
Неизвестно