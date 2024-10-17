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Варвара Кондратова

Место рождения

Милованье, Волоколамский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

1781

Дата смерти

25.02.1832

Пол

Женский

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: Кондратий Иванов

Мать: не указана

Милованье, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
04.10.1795

Муж: Феодот Федоров

Спасс, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1801

Дочь: Феодора Федотова

Отец ребёнка: Феодот Федоров

Щекотово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1803

Сын: Афанасий Федотов

Отец ребёнка: Феодот Федоров

Щекотово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1811

Дочь: Мартена Феодотова

Отец ребёнка: Феодот Федоров

Щекотово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1814

Сын: Алексей Феодотов

Отец ребёнка: Феодот Федоров

Щекотово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1817

Дочь: Настасья Феодотова

Отец ребёнка: Феодот Федоров

Щекотово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Смерть
25.02.1832
Щекотово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Причина смерти: от чахотки
Похороны
Неизвестно

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