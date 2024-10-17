Алексей Феодотов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАлексей Феодотов

Алексей Феодотов

Место рождения

Щекотово, Волоколамский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

1814

Дата смерти

17.12.1852

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: Феодот Федоров

Мать: Варвара Кондратова

Щекотово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Параскева Ильина

Мать ребёнка: Дарья Ильина

Бракосочетание
03.06.1832

Жена: Дарья Ильина

Спасс, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
26.10.1833

Сын: Аврамий Алексеев

Мать ребёнка: Дарья Ильина

Щекотово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
12.01.1840

Дочь: Ксения Алексеева

Мать ребёнка: Дарья Ильина

Щекотово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Феодор Алексеев

Мать ребёнка: Дарья Ильина

Похороны
12.12.1852
Смерть
17.12.1852
Щекотово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
от простуды
Рождение ребёнка
04.07.1853

Сын: Гавриил Алексеев

Мать ребёнка: Дарья Ильина

Щекотово, Волоколамский муниципальный район, Московская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.