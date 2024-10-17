Алексей Феодотов
Место рождения
Дата рождения1814
Дата смерти17.12.1852
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: Феодот Федоров
Мать: Варвара Кондратова
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Параскева Ильина
Мать ребёнка: Дарья Ильина
Бракосочетание
03.06.1832
Жена: Дарья Ильина
Спасс, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
26.10.1833
Сын: Аврамий Алексеев
Мать ребёнка: Дарья Ильина
Рождение ребёнка
12.01.1840
Дочь: Ксения Алексеева
Мать ребёнка: Дарья Ильина
Рождение ребёнка
1850
Сын: Феодор Алексеев
Мать ребёнка: Дарья Ильина
Похороны
12.12.1852
Смерть
17.12.1852
от простуды
Рождение ребёнка
04.07.1853
Сын: Гавриил Алексеев
Мать ребёнка: Дарья Ильина