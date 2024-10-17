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Феодора Федотова

Место рождения

Щекотово, Волоколамский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

1801

Дата смерти

20.02.1841

Пол

Женский

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: Феодот Федоров

Мать: Варвара Кондратова

Щекотово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
10.11.1822

Муж: Никон Никитин

Спасс, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
?.10.1828

Дочь: Фекла Никонова

Отец ребёнка: Никон Никитин

Щекотово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
04.04.1830

Сын: Василий Никонов

Отец ребёнка: Никон Никитин

Щекотово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
26.04.1833

Дочь: Мавра Никонова

Отец ребёнка: Никон Никитин

Щекотово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
?.03.1837

Сын: Георгий Никонов

Отец ребёнка: Никон Никитин

Щекотово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Смерть
20.02.1841
Щекотово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Причина смерти: от горячки | от горячки
Похороны
22.02.1841

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