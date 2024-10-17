Феодора Федотова
Место рождения
Дата рождения1801
Дата смерти20.02.1841
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец: Феодот Федоров
Мать: Варвара Кондратова
Бракосочетание
10.11.1822
Муж: Никон Никитин
Спасс, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
?.10.1828
Дочь: Фекла Никонова
Отец ребёнка: Никон Никитин
Рождение ребёнка
04.04.1830
Сын: Василий Никонов
Отец ребёнка: Никон Никитин
Рождение ребёнка
26.04.1833
Дочь: Мавра Никонова
Отец ребёнка: Никон Никитин
Рождение ребёнка
?.03.1837
Сын: Георгий Никонов
Отец ребёнка: Никон Никитин
Смерть
20.02.1841
Причина смерти: от горячки | от горячки
Похороны
22.02.1841