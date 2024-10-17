Евдакия Захарова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдакия Захарова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1753

Дата смерти

1826

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1747 г.р.

Дети

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федор Егоров

Рождение ребёнка
1774

Сын: Ларион Федоров

Отец ребёнка: Федор Егоров

Щекотово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1776

Дочь: Матрена Федорова

Отец ребёнка: Федор Егоров

Щекотово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1779

Сын: Феодот Федоров

Отец ребёнка: Федор Егоров

Щекотово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1783

Сын: Александр Федоров

Отец ребёнка: Федор Егоров

Рождение ребёнка
20.08.1793

Сын: Андриян Федоров

Отец ребёнка: Федор Егоров

Щекотово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1796

Дочь: Наталия Федорова

Отец ребёнка: Федор Егоров

Рождение ребёнка
1798

Сын: Яков Федоров

Отец ребёнка: Федор Егоров

Смерть
1826
Щекотово, Волоколамский муниципальный район, Московская область

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