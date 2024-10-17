Евдакия Захарова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1753
Дата смерти1826
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Федор Егоров
Рождение ребёнка
1774
Сын: Ларион Федоров
Отец ребёнка: Федор Егоров
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Матрена Федорова
Отец ребёнка: Федор Егоров
Рождение ребёнка
1779
Сын: Феодот Федоров
Отец ребёнка: Федор Егоров
Рождение ребёнка
1783
Сын: Александр Федоров
Отец ребёнка: Федор Егоров
Рождение ребёнка
20.08.1793
Сын: Андриян Федоров
Отец ребёнка: Федор Егоров
Рождение ребёнка
1796
Дочь: Наталия Федорова
Отец ребёнка: Федор Егоров
Рождение ребёнка
1798
Сын: Яков Федоров
Отец ребёнка: Федор Егоров
Смерть
1826