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Федор Егоров

Место рождения

Щекотово, Волоколамский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

1747

Дата смерти

25.03.1819

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1753 г.р.

Дети

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747

Отец: Егор

Мать: не указана

Щекотово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдакия Захарова

Рождение ребёнка
1774

Сын: Ларион Федоров

Мать ребёнка: Евдакия Захарова

Щекотово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1776

Дочь: Матрена Федорова

Мать ребёнка: Евдакия Захарова

Щекотово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1779

Сын: Феодот Федоров

Мать ребёнка: Евдакия Захарова

Щекотово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1783

Сын: Александр Федоров

Мать ребёнка: Евдакия Захарова

Рождение ребёнка
20.08.1793

Сын: Андриян Федоров

Мать ребёнка: Евдакия Захарова

Щекотово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1796

Дочь: Наталия Федорова

Мать ребёнка: Евдакия Захарова

Рождение ребёнка
1798

Сын: Яков Федоров

Мать ребёнка: Евдакия Захарова

Смерть
25.03.1819
Щекотово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Похороны
26.03.1819

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