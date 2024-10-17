Федор Егоров
Место рождения
Дата рождения1747
Дата смерти25.03.1819
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747
Отец: Егор
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдакия Захарова
Рождение ребёнка
1774
Сын: Ларион Федоров
Мать ребёнка: Евдакия Захарова
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Матрена Федорова
Мать ребёнка: Евдакия Захарова
Рождение ребёнка
1779
Сын: Феодот Федоров
Мать ребёнка: Евдакия Захарова
Рождение ребёнка
1783
Сын: Александр Федоров
Мать ребёнка: Евдакия Захарова
Рождение ребёнка
20.08.1793
Сын: Андриян Федоров
Мать ребёнка: Евдакия Захарова
Рождение ребёнка
1796
Дочь: Наталия Федорова
Мать ребёнка: Евдакия Захарова
Рождение ребёнка
1798
Сын: Яков Федоров
Мать ребёнка: Евдакия Захарова
Смерть
25.03.1819
Похороны
26.03.1819