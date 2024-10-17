Андриян Федоров
Место рождения
Дата рождения20.08.1793
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1793
Отец: Федор Егоров
Мать: Евдакия Захарова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна
Крещение
20.08.1793
Спасс, Волоколамский муниципальный район, Московская область
восприемники: той же деревни крестьянин Филест Петров
Рождение ребёнка
12.08.1813
Сын: Андрей Андриянов
Мать ребёнка: Анна
Рождение ребёнка
?.12.1816
Дочь: Синкликития Андриянова
Мать ребёнка: Анна
Рождение ребёнка
1819
Сын: Архип Андриянов
Мать ребёнка: Анна
Рождение ребёнка
01.04.1820
Дочь: Мария Андриянова
Мать ребёнка: Анна
Рождение ребёнка
02.04.1822
Дочь: Александра Андиянова
Мать ребёнка: Анна
Рождение ребёнка
1825
Сын: Григорий Андриянов
Мать ребёнка: Анна
Рождение ребёнка
1828
Сын: Анисим Андриянов
Мать ребёнка: Анна
Рождение ребёнка
20.07.1830
Сын: Борис Андриянов
Мать ребёнка: Анна
Рождение ребёнка
1834
Сын: Иван Андриянов
Мать ребёнка: Анна
Смерть
Неизвестно