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Андриян Федоров

Место рождения

Щекотово, Волоколамский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

20.08.1793

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1793

Отец: Федор Егоров

Мать: Евдакия Захарова

Щекотово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна

Крещение
20.08.1793
Спасс, Волоколамский муниципальный район, Московская область
восприемники: той же деревни крестьянин Филест Петров
Рождение ребёнка
12.08.1813

Сын: Андрей Андриянов

Мать ребёнка: Анна

Щекотово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
?.12.1816

Дочь: Синкликития Андриянова

Мать ребёнка: Анна

Щекотово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1819

Сын: Архип Андриянов

Мать ребёнка: Анна

Рождение ребёнка
01.04.1820

Дочь: Мария Андриянова

Мать ребёнка: Анна

Щекотово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
02.04.1822

Дочь: Александра Андиянова

Мать ребёнка: Анна

Щекотово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1825

Сын: Григорий Андриянов

Мать ребёнка: Анна

Рождение ребёнка
1828

Сын: Анисим Андриянов

Мать ребёнка: Анна

Щекотово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
20.07.1830

Сын: Борис Андриянов

Мать ребёнка: Анна

Щекотово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1834

Сын: Иван Андриянов

Мать ребёнка: Анна

Смерть
Неизвестно

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