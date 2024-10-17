Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1791
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Андриян Федоров
Рождение ребёнка
12.08.1813
Сын: Андрей Андриянов
Отец ребёнка: Андриян Федоров
Рождение ребёнка
?.12.1816
Дочь: Синкликития Андриянова
Отец ребёнка: Андриян Федоров
Рождение ребёнка
1819
Сын: Архип Андриянов
Отец ребёнка: Андриян Федоров
Рождение ребёнка
01.04.1820
Дочь: Мария Андриянова
Отец ребёнка: Андриян Федоров
Рождение ребёнка
02.04.1822
Дочь: Александра Андиянова
Отец ребёнка: Андриян Федоров
Рождение ребёнка
1825
Сын: Григорий Андриянов
Отец ребёнка: Андриян Федоров
Рождение ребёнка
1828
Сын: Анисим Андриянов
Отец ребёнка: Андриян Федоров
Рождение ребёнка
20.07.1830
Сын: Борис Андриянов
Отец ребёнка: Андриян Федоров
Рождение ребёнка
1834
Сын: Иван Андриянов
Отец ребёнка: Андриян Федоров
Смерть
Неизвестно