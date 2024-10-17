Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1791

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1793 г.р.

Дети

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андриян Федоров

Рождение ребёнка
12.08.1813

Сын: Андрей Андриянов

Отец ребёнка: Андриян Федоров

Щекотово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
?.12.1816

Дочь: Синкликития Андриянова

Отец ребёнка: Андриян Федоров

Щекотово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1819

Сын: Архип Андриянов

Отец ребёнка: Андриян Федоров

Рождение ребёнка
01.04.1820

Дочь: Мария Андриянова

Отец ребёнка: Андриян Федоров

Щекотово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
02.04.1822

Дочь: Александра Андиянова

Отец ребёнка: Андриян Федоров

Щекотово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1825

Сын: Григорий Андриянов

Отец ребёнка: Андриян Федоров

Рождение ребёнка
1828

Сын: Анисим Андриянов

Отец ребёнка: Андриян Федоров

Щекотово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
20.07.1830

Сын: Борис Андриянов

Отец ребёнка: Андриян Федоров

Щекотово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1834

Сын: Иван Андриянов

Отец ребёнка: Андриян Федоров

Смерть
Неизвестно

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