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Андрей Андриянов

Место рождения

Щекотово, Волоколамский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

12.08.1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1813

Отец: Андриян Федоров

Мать: Анна

Щекотово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Крещение
13.08.1813
Спасс, Волоколамский муниципальный район, Московская область
восприемники: той же дноевни Александр Федоров
Бракосочетание
05.02.1830

Жена: Федронья Михайлова

Спасс, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
11.07.1832

Дочь: Марина Андреева

Мать ребёнка: Федронья Михайлова

Щекотово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
25.11.1833

Сын: Степан Андреев

Мать ребёнка: Федронья Михайлова

Щекотово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
17.04.1837

Жена: Анисья Агафонова

Спасс, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Смерть
Неизвестно

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