Андрей Андриянов
Место рождения
Дата рождения12.08.1813
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1813
Отец: Андриян Федоров
Мать: Анна
Крещение
13.08.1813
восприемники: той же дноевни Александр Федоров
Бракосочетание
05.02.1830
Жена: Федронья Михайлова
Рождение ребёнка
11.07.1832
Дочь: Марина Андреева
Мать ребёнка: Федронья Михайлова
Рождение ребёнка
25.11.1833
Сын: Степан Андреев
Мать ребёнка: Федронья Михайлова
Бракосочетание
17.04.1837
Жена: Анисья Агафонова
Смерть
Неизвестно