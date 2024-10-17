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Федронья Михайлова

Место рождения

Васильевское, Канаевская волость, Можайский уезд

Дата рождения

1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1813 г.р.

Дети

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: не указан

Мать: не указана

Васильевское, Канаевская волость, Можайский уезд
Бракосочетание
05.02.1830

Муж: Андрей Андриянов

Спасс, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
11.07.1832

Дочь: Марина Андреева

Отец ребёнка: Андрей Андриянов

Щекотово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
25.11.1833

Сын: Степан Андреев

Отец ребёнка: Андрей Андриянов

Щекотово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Смерть
Неизвестно

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