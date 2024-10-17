Федронья Михайлова
Место рождения
Дата рождения1813
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
05.02.1830
Муж: Андрей Андриянов
Спасс, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
11.07.1832
Дочь: Марина Андреева
Отец ребёнка: Андрей Андриянов
Рождение ребёнка
25.11.1833
Сын: Степан Андреев
Отец ребёнка: Андрей Андриянов
Смерть
Неизвестно