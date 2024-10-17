Марина Андреева
Место рождения
Дата рождения11.07.1832
Дата смерти27.01.1833
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1832
Отец: Андрей Андриянов
Мать: Федронья Михайлова
Крещение
11.07.1832
Спасс, Волоколамский муниципальный район, Московская область
восприемники: той же деревни крестьянин Никон Никитин и крестьянина Ефима Александрина
Похороны
09.01.1833
Смерть
27.01.1833
Причина смерти: от колики | от коики