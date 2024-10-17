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Марина Андреева

Место рождения

Щекотово, Волоколамский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

11.07.1832

Дата смерти

27.01.1833

Пол

Женский

Отец

1813 г.р.

Мать

1813 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1832

Отец: Андрей Андриянов

Мать: Федронья Михайлова

Щекотово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Крещение
11.07.1832
Спасс, Волоколамский муниципальный район, Московская область
восприемники: той же деревни крестьянин Никон Никитин и крестьянина Ефима Александрина
Похороны
09.01.1833
Смерть
27.01.1833
Щекотово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Причина смерти: от колики | от коики

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