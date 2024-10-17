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Ларион Федоров

Место рождения

Щекотово, Волоколамский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

1774

Дата смерти

1825

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774

Отец: Федор Егоров

Мать: Евдакия Захарова

Щекотово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фекла Анисимова

Рождение ребёнка
1794

Сын: Максим Ларионов

Мать ребёнка: Фекла Анисимова

Рождение ребёнка
1795

Сын: Михаил Ларионов

Мать ребёнка: Фекла Анисимова

Рождение ребёнка
1798

Дочь: Параскева Ларионова

Мать ребёнка: Фекла Анисимова

Рождение ребёнка
1802

Дочь: Александра Ларионова

Мать ребёнка: Фекла Анисимова

Смерть
1825
Щекотово, Волоколамский муниципальный район, Московская область

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