Ларион Федоров
Место рождения
Дата рождения1774
Дата смерти1825
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774
Отец: Федор Егоров
Мать: Евдакия Захарова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фекла Анисимова
Рождение ребёнка
1794
Сын: Максим Ларионов
Мать ребёнка: Фекла Анисимова
Рождение ребёнка
1795
Сын: Михаил Ларионов
Мать ребёнка: Фекла Анисимова
Рождение ребёнка
1798
Дочь: Параскева Ларионова
Мать ребёнка: Фекла Анисимова
Рождение ребёнка
1802
Дочь: Александра Ларионова
Мать ребёнка: Фекла Анисимова
Смерть
1825