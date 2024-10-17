Фекла Анисимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1770
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ларион Федоров
Рождение ребёнка
1794
Сын: Максим Ларионов
Отец ребёнка: Ларион Федоров
Рождение ребёнка
1795
Сын: Михаил Ларионов
Отец ребёнка: Ларион Федоров
Рождение ребёнка
1798
Дочь: Параскева Ларионова
Отец ребёнка: Ларион Федоров
Рождение ребёнка
1802
Дочь: Александра Ларионова
Отец ребёнка: Ларион Федоров
Смерть
Неизвестно