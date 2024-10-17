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Фекла Анисимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1770

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1774 г.р.

Дети

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ларион Федоров

Рождение ребёнка
1794

Сын: Максим Ларионов

Отец ребёнка: Ларион Федоров

Рождение ребёнка
1795

Сын: Михаил Ларионов

Отец ребёнка: Ларион Федоров

Рождение ребёнка
1798

Дочь: Параскева Ларионова

Отец ребёнка: Ларион Федоров

Рождение ребёнка
1802

Дочь: Александра Ларионова

Отец ребёнка: Ларион Федоров

Смерть
Неизвестно

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