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Михаил Ларионов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1795

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: Ларион Федоров

Мать: Фекла Анисимова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдакия Сергеева

Рождение ребёнка
08.04.1819

Дочь: Ирина Михайлова

Мать ребёнка: Евдакия Сергеева

Щекотово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1823

Сын: Дмитрий Михайлов

Мать ребёнка: Евдакия Сергеева

Рождение ребёнка
1825

Сын: Антон Михайлов

Мать ребёнка: Евдакия Сергеева

Рождение ребёнка
1828

Сын: Семен Михайлов

Мать ребёнка: Евдакия Сергеева

Рождение ребёнка
13.03.1831

Дочь: Дарья Михайлова

Мать ребёнка: Евдакия Сергеева

Щекотово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
03.10.1833

Дочь: Пелагея Михайлова

Мать ребёнка: Евдакия Сергеева

Щекотово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Смерть
Неизвестно

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