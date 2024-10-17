Михаил Ларионов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1795
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Отец: Ларион Федоров
Мать: Фекла Анисимова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдакия Сергеева
Рождение ребёнка
08.04.1819
Дочь: Ирина Михайлова
Мать ребёнка: Евдакия Сергеева
Рождение ребёнка
1823
Сын: Дмитрий Михайлов
Мать ребёнка: Евдакия Сергеева
Рождение ребёнка
1825
Сын: Антон Михайлов
Мать ребёнка: Евдакия Сергеева
Рождение ребёнка
1828
Сын: Семен Михайлов
Мать ребёнка: Евдакия Сергеева
Рождение ребёнка
13.03.1831
Дочь: Дарья Михайлова
Мать ребёнка: Евдакия Сергеева
Рождение ребёнка
03.10.1833
Дочь: Пелагея Михайлова
Мать ребёнка: Евдакия Сергеева
Смерть
Неизвестно