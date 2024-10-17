Яков Федоров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1798
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: Федор Егоров
Мать: Евдакия Захарова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ксения Дионисова
Рождение ребёнка
10.01.1818
Сын: Феоктист Яковлев
Мать ребёнка: Ксения Дионисова
Рождение ребёнка
08.01.1820
Дочь: Татьяна Якова
Мать ребёнка: Ксения Дионисова
Рождение ребёнка
24.02.1829
Дочь: Авдотья (Евдакия) Якова
Мать ребёнка: Ксения Дионисова
Рождение ребёнка
16.07.1831
Сын: Илья Яковлев
Мать ребёнка: Ксения Дионисова
Рождение ребёнка
1832
Сын: Семен Яковлев
Мать ребёнка: Ксения Дионисова
Рождение ребёнка
15.02.1838
Дочь: Евдокия Яковлева
Мать ребёнка: Ксения Дионисова
Смерть
Неизвестно