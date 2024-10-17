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Яков Федоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: Федор Егоров

Мать: Евдакия Захарова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ксения Дионисова

Рождение ребёнка
10.01.1818

Сын: Феоктист Яковлев

Мать ребёнка: Ксения Дионисова

Щекотово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
08.01.1820

Дочь: Татьяна Якова

Мать ребёнка: Ксения Дионисова

Щекотово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
24.02.1829

Дочь: Авдотья (Евдакия) Якова

Мать ребёнка: Ксения Дионисова

Щекотово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
16.07.1831

Сын: Илья Яковлев

Мать ребёнка: Ксения Дионисова

Щекотово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1832

Сын: Семен Яковлев

Мать ребёнка: Ксения Дионисова

Рождение ребёнка
15.02.1838

Дочь: Евдокия Яковлева

Мать ребёнка: Ксения Дионисова

Щекотово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Смерть
Неизвестно

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