Полякова (Полякова) Наталья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: ?
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.08.1902
Дочь: Привалова Анна Ивановна
Отец ребёнка: Поляков Иван Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: 2 дочери
Отец ребёнка: Поляков Иван Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рыженкова Александра Ивановна
Отец ребёнка: Поляков Иван Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Привалова Надежда Ивановна
Отец ребёнка: Поляков Иван Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дедкова Ольга Ивановна
Отец ребёнка: Поляков Иван Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ксения Ивановна
Отец ребёнка: Поляков Иван Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Якушева Марфа Ивановна
Отец ребёнка: Поляков Иван Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Столярова Степанида Ивановна
Отец ребёнка: Поляков Иван Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно