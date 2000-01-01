Полякова (Полякова) Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полякова (Полякова) Наталья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: ?

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.08.1902

Дочь: Привалова Анна Ивановна

Отец ребёнка: Поляков Иван Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: 2 дочери

Отец ребёнка: Поляков Иван Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рыженкова Александра Ивановна

Отец ребёнка: Поляков Иван Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Привалова Надежда Ивановна

Отец ребёнка: Поляков Иван Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дедкова Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Поляков Иван Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ксения Ивановна

Отец ребёнка: Поляков Иван Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Якушева Марфа Ивановна

Отец ребёнка: Поляков Иван Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Столярова Степанида Ивановна

Отец ребёнка: Поляков Иван Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Поляков Иван Андреевич

Смерть
Неизвестно
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