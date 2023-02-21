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Поляков Иван Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Поляков Андрей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.08.1902

Дочь: Привалова Анна Ивановна

Мать ребёнка: Полякова Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: 2 дочери

Мать ребёнка: Полякова Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рыженкова Александра Ивановна

Мать ребёнка: Полякова Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Привалова Надежда Ивановна

Мать ребёнка: Полякова Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дедкова Ольга Ивановна

Мать ребёнка: Полякова Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ксения Ивановна

Мать ребёнка: Полякова Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Якушева Марфа Ивановна

Мать ребёнка: Полякова Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Столярова Степанида Ивановна

Мать ребёнка: Полякова Наталья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Полякова Наталья

Смерть
Неизвестно
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