Поляков Иван Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Поляков Андрей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.08.1902
Дочь: Привалова Анна Ивановна
Мать ребёнка: Полякова Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: 2 дочери
Мать ребёнка: Полякова Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рыженкова Александра Ивановна
Мать ребёнка: Полякова Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Привалова Надежда Ивановна
Мать ребёнка: Полякова Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дедкова Ольга Ивановна
Мать ребёнка: Полякова Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ксения Ивановна
Мать ребёнка: Полякова Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Якушева Марфа Ивановна
Мать ребёнка: Полякова Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Столярова Степанида Ивановна
Мать ребёнка: Полякова Наталья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Полякова Наталья
Смерть
Неизвестно