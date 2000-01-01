Привалова (Привалова) Надежда Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Поляков Иван Андреевич
Мать: Полякова Наталья
Рождение ребёнка
1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Привалов Виктор Григорьевич
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Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: ?
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно