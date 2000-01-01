Привалова (Привалова) Надежда Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Привалова (Привалова) Надежда Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Поляков Иван Андреевич

Мать: Полякова Наталья

Рождение ребёнка
1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Привалов Виктор Григорьевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: ?

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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