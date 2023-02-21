Привалова (Полякова) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Привалова (Полякова) Анна Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.08.1902

Дата смерти

30.06.1981

Пол

Женский

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1902

Отец: Поляков Иван Андреевич

Мать: Полякова Наталья

Рождение ребёнка
1926

Дочь: Носикова Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Привалов Иван Тарасович

Гавриленка, Костюковичский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
1928

Сын: Привалов Иван Иванович

Отец ребёнка: Привалов Иван Тарасович

Гавриленка, Костюковичский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
1930

Сын: Привалов Михаил Иванович

Отец ребёнка: Привалов Иван Тарасович

Гавриленка, Костюковичский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
1934

Сын: Привалов Николай Иванович

Отец ребёнка: Привалов Иван Тарасович

Гавриленка, Костюковичский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
21.11.1937

Дочь: Веремеенко Нина Ивановна

Отец ребёнка: Привалов Иван Тарасович

Гавриленка, Костюковичский район, Могилёвская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Привалов Иван Тарасович

Смерть
30.06.1981
Гавриленка, Костюковичский район, Могилёвская область
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
Похороны
Неизвестно
Гавриленка, Костюковичский район, Могилёвская область
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