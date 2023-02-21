Привалова (Полякова) Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.08.1902
Дата смерти30.06.1981
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1902
Отец: Поляков Иван Андреевич
Мать: Полякова Наталья
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Носикова Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Привалов Иван Тарасович
Рождение ребёнка
1928
Отец ребёнка: Привалов Иван Тарасович
Рождение ребёнка
1930
Отец ребёнка: Привалов Иван Тарасович
Рождение ребёнка
1934
Сын: Привалов Николай Иванович
Отец ребёнка: Привалов Иван Тарасович
Рождение ребёнка
21.11.1937
Дочь: Веремеенко Нина Ивановна
Отец ребёнка: Привалов Иван Тарасович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
30.06.1981
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
Похороны
Неизвестно