Привалов Иван Тарасович
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.08.1897
Дата смерти19.02.1988
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1897
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Носикова Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Привалова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1928
Мать ребёнка: Привалова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1930
Мать ребёнка: Привалова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1934
Сын: Привалов Николай Иванович
Мать ребёнка: Привалова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
21.11.1937
Дочь: Веремеенко Нина Ивановна
Мать ребёнка: Привалова Анна Ивановна
Военная служба
1941
Костюковичи, Костюковичская волость, Климовичский уезд
Великая Отечественная Война
Демобилизация
1943
По состоянию здоровья из-за серьезного ранения
Военная награда
06.04.1985
Орден Отечественной войны II степени
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Привалова Анна Ивановна
Смерть
19.02.1988
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
Похороны
Неизвестно