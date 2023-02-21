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Привалов Иван Тарасович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.08.1897

Дата смерти

19.02.1988

Пол

Мужской

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1897

Отец: Привалов Тарас Емельянович

Мать: Привалова Парасковья Стефановна

Рождение ребёнка
1926

Дочь: Носикова Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Привалова Анна Ивановна

Гавриленка, Костюковичский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
1928

Сын: Привалов Иван Иванович

Мать ребёнка: Привалова Анна Ивановна

Гавриленка, Костюковичский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
1930

Сын: Привалов Михаил Иванович

Мать ребёнка: Привалова Анна Ивановна

Гавриленка, Костюковичский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
1934

Сын: Привалов Николай Иванович

Мать ребёнка: Привалова Анна Ивановна

Гавриленка, Костюковичский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
21.11.1937

Дочь: Веремеенко Нина Ивановна

Мать ребёнка: Привалова Анна Ивановна

Гавриленка, Костюковичский район, Могилёвская область
Военная служба
1941
Костюковичи, Костюковичская волость, Климовичский уезд
Великая Отечественная Война
Демобилизация
1943
По состоянию здоровья из-за серьезного ранения
Военная награда
06.04.1985
Орден Отечественной войны II степени
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Привалова Анна Ивановна

Смерть
19.02.1988
Гавриленка, Костюковичский район, Могилёвская область
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
Похороны
Неизвестно
Гавриленка, Костюковичский район, Могилёвская область
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