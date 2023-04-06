Привалова (Гончарова) Парасковья Стефановна
Место рождения
Дата рождения1878
Дата смерти05.09.1964
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Рождение ребёнка
21.08.1897
Отец ребёнка: Привалов Тарас Емельянович
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Лебедева Ксения Тарасовна
Отец ребёнка: Привалов Тарас Емельянович
Рождение ребёнка
1907
Отец ребёнка: Привалов Тарас Емельянович
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Трущенко Анна Тарасовна
Отец ребёнка: Привалов Тарас Емельянович
Рождение ребёнка
1909
Сын: Привалов Афанасий Тарасович
Отец ребёнка: Привалов Тарас Емельянович
Рождение ребёнка
1914
Сын: Привалов Григорий Тарасович
Отец ребёнка: Привалов Тарас Емельянович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Привалов Тарас Емельянович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Акулова Александра Тарасовна
Отец ребёнка: Привалов Тарас Емельянович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.09.1964
Похороны
Неизвестно
на могиле высечено "Парасковья Стефановна. Жила 86 лет"