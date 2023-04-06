Привалова (Гончарова) Парасковья Стефановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Привалова (Гончарова) Парасковья Стефановна

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Место рождения

Гавриленка, Костюковичский район, Могилёвская область

Дата рождения

1878

Дата смерти

05.09.1964

Пол

Женский

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: Гончаров Степан Титович

Мать: Гончарова Мария Кондратьевна

Гавриленка, Костюковичский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
21.08.1897

Сын: Привалов Иван Тарасович

Отец ребёнка: Привалов Тарас Емельянович

Рождение ребёнка
1904

Дочь: Лебедева Ксения Тарасовна

Отец ребёнка: Привалов Тарас Емельянович

Рождение ребёнка
1907

Сын: Привалов Федот Тарасович

Отец ребёнка: Привалов Тарас Емельянович

Рождение ребёнка
1908

Дочь: Трущенко Анна Тарасовна

Отец ребёнка: Привалов Тарас Емельянович

Рождение ребёнка
1909

Сын: Привалов Афанасий Тарасович

Отец ребёнка: Привалов Тарас Емельянович

Рождение ребёнка
1914

Сын: Привалов Григорий Тарасович

Отец ребёнка: Привалов Тарас Емельянович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Привалов Панас Тарасович

Отец ребёнка: Привалов Тарас Емельянович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Акулова Александра Тарасовна

Отец ребёнка: Привалов Тарас Емельянович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Привалов Тарас Емельянович

Смерть
05.09.1964
Гавриленка, Костюковичский район, Могилёвская область
Похороны
Неизвестно
Гавриленка, Костюковичский район, Могилёвская область
на могиле высечено "Парасковья Стефановна. Жила 86 лет"
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