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Носикова (Привалова) Татьяна Ивановна

Место рождения

Гавриленка, Костюковичский район, Могилёвская область

Дата рождения

1926

Дата смерти

23.06.2009

Пол

Женский

Отец

1897 г.р.

Мать

1902 г.р.

Муж

1929 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
1960 г.р.

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926

Отец: Привалов Иван Тарасович

Мать: Привалова (Полякова) Анна Ивановна

Гавриленка, Костюковичский район, Могилёвская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Носиков Владимир Ефимович

Гавриленка, Костюковичский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
17.07.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Носиков Владимир Ефимович

Жуковка, Костюковичский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
03.12.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Носиков Владимир Ефимович

Рождение ребёнка
1960

Сын: Носиков Виктор Владимирович

Отец ребёнка: Носиков Владимир Ефимович

Смерть
23.06.2009
Гавриленка, Костюковичский район, Могилёвская область
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
Похороны
Неизвестно
Гавриленка, Костюковичский район, Могилёвская область

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