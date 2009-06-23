Носикова (Привалова) Татьяна Ивановна
Место рождения
Дата рождения1926
Дата смерти23.06.2009
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.07.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Носиков Владимир Ефимович
Жуковка, Костюковичский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
03.12.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Носиков Владимир Ефимович
Рождение ребёнка
1960
Сын: Носиков Виктор Владимирович
Отец ребёнка: Носиков Владимир Ефимович
Смерть
23.06.2009
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
Похороны
Неизвестно